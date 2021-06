0 Facebook Dramma in Campania, Antonella Bruno trovata senza vita nella piscina della sua abitazione Cronaca 29 Giugno 2021 13:43 Di redazione 1'

Dramma in Campania, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di una donna, in una piscina all’interno di un’abitazione. La vittima si chiamava Antonella Bruno, psichiatra di 61 anni, residente a Mercogliano, in provincia di Avellino.

La Procura ha aperto un’inchiesta sul macabro ritrovamento. A scoprire il corpo senza vita della donna è stato uno dei condomini del complesso residenziale nel quale viveva la 61enne, in via Nazionale Torrette.

L’uomo ha immediatamente allertato i soccorsi. I medici del 118 giunti sul posto però, non hanno potuto far altro che costatare il decesso della dottoressa. Al momento il corpo è stato spostato all’obitorio dell’ospedale Moscati di Avellino, dove sarà disposta l’autopsia.

Sul corpo della donna non risultano segni di violenza, quindi è probabile che la donna sia stata colpita da un malore malore oppure potrebbe trattarsi di un tragico incidente. Al momento sono in corso le indagini e gli inquirenti non escludono nessuna pista.