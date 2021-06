0 Facebook Conte silurato dopo lo ‘schiaffo’ di Grillo e Di Maio: l’ex Premier è fuori dal M5S Conte fuori dal Movimento 5 Stelle. L''Avvocato del Popolo' non è riuscito a prendere la leadership dei grillini. Decisivo l'asse Grillo-Di Maio Politica 25 Giugno 2021 17:03 Di redazione 1'

Niente da fare. Al momento il Movimento 5 Stelle a ‘trazione Contista’ non ci sarà. L’ingombrante figura dell’ex Premier è stata pesantemente ridimensionata dalla figura di Beppe Grillo. Secondo quanto riportato da Il Giornale, quest’ultimo avrebbe avuto l’appoggio del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Dunque il sogno dell’Avvocato del Popolo di guidare uno dei partiti del fronte definito ‘progressista‘ è per ora infranto. Prima le polemiche con Davide Casaleggio in merito ai dati degli iscritti posseduti dalla piattaforma Rousseau.

Poi lo stallo di un processo che sta andando avanti da mesi, cioè da quando Conte ha ceduto la poltrona da Presidente del Consiglio a Mario Draghi. Una trattativa mai andata in porto e che si è schiantata contro il muro alzato dal comico genovese.

Conte fuori dal Movimento 5 Stelle

Ovviamente Conte in questo momento è virtualmente fuori al Movimento 5 Stelle. L’Avvocato del Popolo sarebbe pronto a dire addio all’universo grillino. All’orizzonte non si intravedono possibili compromessi. “La situazione è irrecuperabile“, avrebbe fatto trapelare l’ex Premier, così come riportato da La Repubblica.

Però è risaputa una cosa: in politica tutto è imprevedibile e quindi possibile.