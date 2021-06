0 Facebook Dramma in vacanza, le figlie rischiano di annegare: papà le salva ma muore di infarto Cronaca 4 Giugno 2021 17:52 Di redazione 1'

Doveva essere un momento di serenità con la famiglia ma è finito in tragedia. Un papà di 45 anni è deceduto per un arresto cardiaco dopo essersi tuffato a mare per soccorrere le figlie che rischiavano di annegare.

Prova a salvare le figlie a mare, muore d’infarto

E’ accaduto in Portogallo, sulla spiaggia di Calada. La vittima, un uomo di origini britanniche, dopo aver visto le due figlie di 9 e 12 anni in difficoltà in mare si è tuffato e le ha tratte in salvo. Quando è entrato in acqua è stato colto da un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo. Le due bambine sono state portate all’ospedale di Lisbona dove sono state medicate. Entrambe sono in condizioni stabili.

Il padre deceduto era un importante manager e viveva ad Abu Dhabi. Secondo quanto riportato dai media locali, sarebbe intervenuto un psicologo della polizia marittima che ha prestato supporto ai familiari e a un bagnante che ha soccorso la vittima portandolo fuori dall’acqua. Sconvolte le persone presenti che hanno assistito alla terribile scena.