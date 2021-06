0 Facebook Mara Venier fa arrabbiare i dentisti, lettera alla Rai della Commissione Albo Odontoiatri Spettacolo 21 Giugno 2021 09:25 Di redazione 1'

Mara Venier sotto attacco. A pungolare la conduttrice di ‘Domenica In’ la Commissione Albo Odontoiatri. I dentisti riuniti in associazionismo, per difendere la categoria, non hanno digerito l’affondo fatto dalla Venier.

Quest’ultimo ha subito un intervento propri ai denti che non è andato benissimo. La conduttrice ha sempre fatto riferimento ad un solo medico, senza mai tra l’altro farne il nome proprio per non violarne la privacy.

Tuttavia la cosa non è bastata a calmare polemiche e tensioni. Così in viale Mazzini, alla Rai, è arrivata una lettera da parte degli odontoiatri proprio per chiedere chiarimenti e ammonire la Venier.