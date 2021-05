0 Facebook Francesca Fioretti dopo la morte di Davide Astori: “Mi impegnerò affinché l’holter diventi obbligatorio” Spettacolo 17 Maggio 2021 16:31 Di redazione 1'

Francesca Fioretti parla dopo la sentenza di primo grado che ha confermato come Davide Astori si sarebbe potuto salvare se fosse stato sottoposto a un particolare esame cardiaco. La show girl napoletana si è trovata a dover fare i conti con la grave perdita del compagno, da cui ha avuto una bambina Vittoria.

La Fioretti, durante l’ultima puntata di Verissimo, ha parlato della sua vita, di come abbia dovuto trovare la forza per “vivere e non sopravvivere”, per la bambina che ha avuto con Davide, che oggi ha cinque anni.

Francesca Fioretti parla della morte di Davide Astori

La show girl è poi tornata a parlare della sentenza e della morte del suo compagno: “Bastava un esame in più, è stata riconosciuta una responsabilità medica perché dai risultati dell’elettrocardiogramma Davide doveva essere sottoposto a un banale holter, che non è mai stato fatto”.

Ed è in questo senso che ha deciso di impegnarsi affinché quest’esame diventi obbligatorio: “Vorrei impegnarmi per far sì che l’holter diventi obbligatorio a prescindere dai risultati dell’elettrocardiogramma”.