Dramma in galleria, fidanzati perdono la vita: Andrea ed Elisa uniti in un tragico destino Cronaca 27 Giugno 2021

Sono stati assieme fino alla fine, uniti da un tragico destino che non ha lasciato loro scampo. Elisa Ravizzola, 27 anni e Andrea Fanti, 29, sono i due giovani che nella notte tra venerdì e sabato hanno perso la vita in un terribile schianto nel Bresciano, nella galleria Covelo di Iseo.

Entrambi vivevano a Lumezzane, convivevano e sognavano un futuro assieme, una famiglia, dei figli e un matrimonio. Purtroppo hanno incontrato un triste epilogo ed entrambi sono deceduti in un incidente che, a giudicare dalle foto, è stato spaventaso. La vettura su cui viaggiavano i due ragazzi, assieme a degli amici, si è schiantata contro un mezzo pesante, nel sinistro altre quattro persone sono rimaste gravemente ferite.

Coinvolte nello schianto tre vetture, gli amici che viaggiavano con la coppia sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni, così come il conducente e il passeggero del mezzo pesante. Ferite lievemente anche altre due persone che viaggiavano su un’altra auto. Sul posto sono giunte sei ambulanze, i Vigili del Fuoco che hanno dovuto estrarre le persone dai cumuli di lamiere e la Stradale che dovrà accertare la dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità.