0 Facebook Spaventoso incidente in galleria, scontro tra due vetture: muoiono ragazzo di 29 anni e ragazza di 27, 4 feriti News 26 Giugno 2021 18:35 Di Sveva Scalvenzi 1'

Ancora sangue sulle strade. Un ragazzo di 29 anni ed una ragazza di 27 sono morti in un incidente avvenuto nella notte all’interno di una galleria a Iseo, nel Bresciano. I giovani si sono scontrati frontalmente con la loro auto contro un furgone e sono morti sul colpo. Altre quattro persone sono rimaste gravemente ferite.

Drammatico incidente in galleria, muoiono due giovani

Secondo una prima ricostruzione l’automobile con a bordo quattro persone si è scontrato con un furgone su cui viaggiavano il conducente e un passeggero. L’impatto è stato molto violento, sul posto sono giunte cinque ambulanze, Vigili del Fuoco, Stradale e anche un elicottero. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto purtroppo per le due vittime non c’era più nulla da fare.

Le altre quattro persone coinvolte sono state condotte in ospedale in gravi condizioni. La Stradale ha provveduto a effettuare i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità.