Arrestato un mese scorso, si pente Salvatore Giuliano. Conosciuto con il nome di ‘o russ, figlio di Luigi ‘Zecchetella’ dopo essere stato arrestato un mese fa nel corso di un bliz da parte della Mobile, ha deciso di collaborare con la stato.

Si pente Salvatore Giuliano

Accusato dell’omicidio di Annalisa Durante, la ragazza di 14 anni uccisa in via Vicaria Vecchia nel 2004, colpita per errore durante un agguato contro la paranza dei Mazzarella, ha deciso di pentirsi. Era stato condannato a vent’anni ma era riuscito a uscire con quattro anni di anticipo per buona condotta. Poi è arrivata la nuova detenzione e infine il pentimento.

Probabilmente la paura di essere sottoposto ancora a regime carcerario potrebbe aver spinto Salvatore Giuliano a scegliere di parlare con i magistrati. Un’azione importante che potrebbe scatenare un vero terremoto giudiziario a Forcella.