Tragedia in Campania, bimba precipita da dirupo finisce in mare e muore

Tragedia all’ora di pranzo a Palinuro. Una bambina con un’età compresa tra i 3 e i 5 anni è morta durante un’escursione. Sarebbe precipitata da un dirupo dopo un volo di decine di metri. Inutili i soccorsi.

Il cadavere è stato recuperato dalla guardia costiera dell’ufficio marittimo locale guidata dal comandante Francesca Federica Del Re. La coppia, di nazionalità straniera, è in vacanza nel Cilento. Mamma, papà e bambini sono partiti dalla spiaggia del porto imboccando il sentiero che conduce al Fortino. Arrivati all’altezza di punta Quaglia la malcapitata si sarebbe allontanata dai genitori e sarebbe scivolata in un dirupo. Immediatamente i genitori hanno percorso il sentiero a ritroso e sono giunti al porto per allertare i soccorsi.

La motovedetta della capitaneria di porto ha lasciato il pontile e si è diretta nel punto indicato. Dopo pochi minuti di ricerche, un guardiacoste ha individuato il cadavere della bambina. Per lei non c’era più nulla da fare. Inutili i soccorsi. Drammatiche le operazioni di recupero. La turista sarebbe morta a causa delle gravi ferite riportate durante la caduta. Sul posto è atteso il magistrato di turno presso il tribunale di Vallo della Lucania. Oltre alla guardia costiera, presenti anche i carabinieri della stazione di Centola.