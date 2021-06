0 Facebook Pompei, spara nel ristorante dove lavora la moglie: “Non accettava la separazione” Spara nel ristorante dove lavora la moglie. I fatti sono avvenuti a Pompei, località vesuviana in provincia di Napoli. Sul posto i carabinieri Cronaca 25 Giugno 2021 14:17 Di redazione 1'

Attimi di panico in un ristorante di Pompei, località vesuviana in provincia di Napoli. Un uomo è entrato armato nel locale ed ha esploso alcuni colpi di pistola a salve. In seguito è emerso che all’interno lavora la moglie dal quale si sta separando.

Il gesto di violenza potrebbe essere dovuto al fatto di non voler voluto accettare la separazione. I fatti sono avvenuti in via Plinio, a due passi dall’ingresso ‘Porta Marina Inferiore’ del parco archeologico di Pompei. Sul posto sono arrivati i carabinieri.

Per fortuna non ci sono stati danni o feriti. I militari stanno indagando ed effettuando i dovuti accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti.