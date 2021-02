0 Facebook Drammatico incidente, Giuseppe si schianta con la bici durante l’allenamento e muore a 17 anni Cronaca 24 Febbraio 2021 10:14 Di redazione 2'

Lutto nel mondo del ciclismo italiano. Il 17enne Giuseppe Milone, è morto a Gualtieri Sicaminò, in provincia di Messina, mentre si allenava con la sua bici.

Il 17enne, originario di Barcellona Pozzo di Gotto, apparteneva al Team Nibali, la squadra che il campione Vincenzo Nibali ha fondat per sostenere il ciclismo giovanile.

Giuseppe era in sella alla sua bici quando ha impattato con un mezzo pesante. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe scontrato in una zona in cui sono in corso i lavori di messa in sicurezza della strada comunale.

Immediato l’intervento dei soccorsi ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Messina.

tantissimi i messaggi di cordoglio per il ragazzo, apparsi in queste ore sui social. Il Team Nibali ha postato sui propri social un pensiero in sua memoria, un ultimo abbraccio che ha stretto il cuore di tanti che seguivano il team: “Ci piace ricordare i suoi sogni, ci piace ricordare l’intensità dei suoi occhi quando scopriva nuovi luoghi, ci piace ricordare il suo sorriso ogni volta che saltavi in sella. Ci piace pensare che i suoi sogni vivranno nei nostri cuori. Sei stato esempio di vita e di coraggio per chi ti ha amato e per chi ti ha conosciuto. Ciao Giuseppe”.