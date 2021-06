0 Facebook De Luca in diretta: “Mascherina obbligatoria e vietato vendere alcolici dopo le 22. Se continuiamo così ci sarà un nuovo lockdown” Politica 25 Giugno 2021 15:12 Di redazione 2'

“Ha ftto scattare l’allarme il Governatore Vincenzo De Luca. Tra dosi che non arrivano, persone che non si vaccinano e assembramenti che si vedono ovunque, il Presidente della Regione Campania ha ribadito che resterà in vigore l’obbligo di indossare la mascherina. “All’Asl Napoli 1 Centro – ha detto De Luca – sui cittadini residenti è stato vaccinato il 59%. Ci sono quelli che dopo la prima, seconda o terza convocazione fanno finta di non sentire. Non è tollerabile”.

L’ultima ordinanza che sarà firmata oggi è stata prevista anche una stretta sulla movida. Dal 28 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021 e dalle ore 22 e fino alle ore 6 è vietata la vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici.

È previsto da un’ordinanza in corso di pubblicazione firmata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che contiene disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19.

È fatto inoltre divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Ai bar, ‘baretti’, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi ed esercizi di somministrazione ambulante nonché agli altri esercizi di ristorazione la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, è consentita esclusivamente al banco o ai tavoli; sono comunque vietati affollamenti o assembramenti per il consumo di qualsiasi genere alimentare in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Per De Luca, considerato il rischio causato dalle varianti del virus (in particolare quella conosciuta come Delta), è più che necessario – non solo – vaccinarsi ma essere responsabili altrimenti si potrebbe rischiare di andare incontro ad un nuovo lockdown.