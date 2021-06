0 Facebook Nube di sabbia del deserto investe la Campania: allerta afa e caldo torrido Meteo 25 Giugno 2021 15:34 Di redazione 1'

Allerta caldo in Campania. In queste ore la regione è avvolta da una gigantesca nube di sabbia proveniente dal deserto, che ha reso il clima afoso e ha fatto balzare in alto le temperature.

L’aria è diventata pesante e irrespirabile e il caldo è diventato insopportabile, tanto da rendere faticose la maggior parte delle attività. Dal satellite NASA sono giunte le immagini della nube, proveniente dall’Algeria, che si sposta lungo la penisola e avvolge principalmente la Campania.

Secondo quanto annunciato dai meteorologici il caldo torrido durerà ancora qualche giorno. Nel fine settimana avremo temperature stabili, con picchi di 36 gradi attesi però per lunedì e un rialzo elevato tra mercoledì e giovedì prossimo, nel quale il termometro sfiorerà i 40 gradi.

Per godere di un po’ di fresco dovremmo aspettare il 5 luglio, dove grazie all’arrivo di aria fredda dal Nord Europa potremmo godere di un sonno più piacevole e di giornate ariose.