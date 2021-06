0 Facebook Incendio a San Giorgio a Cremano, va a fuoco un capannone: paura per le abitazioni vicine Cronaca 25 Giugno 2021 20:57 Di redazione 2'

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di questo venerdì. Poco prima delle 19 è andato a fuoco un capannone nel terreno che costeggia via Manzoni, nei pressi della scuola Rodari, a San Giorgio a Cremano. Ad andare a fuoco una struttura che sarebbe dovuta diventare un agriturismo, progetto che per ora sarebbe stato accantonato.

Incendio a San Giorgio a Cremano

A lanciare l’allarme sono stati i residenti dei parchi che affacciano sul terreno. Improvvisamente hanno visto fiamme altissime e il rogo che divampava. Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco che però, stando a quanto riferito da un testimone a Vocedinapoli.it, avrebbero impiegato trenta minuti per arrivare sul posto. “Io – spiega una signora – non sapevo se lasciare il mio appartamento per scappare. Poi dopo mezz’ora sono arrivati i Vigili del Fuoco e hanno iniziato le operazioni di spegnimento“.

Per fortuna non si registrano feriti e le fiamme non hanno interessato gli edifici limitrofi, il fumo, però, era ben visibile a chilometri di distanza. Spavento per i residenti che hanno serrato le finestre a causa del forte odore di bruciato. I Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, a seguito dello spegnimento del rogo, stanno provvedendo a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare l’origine dell’incendio e comprende se sia di natura dolosa o se sia stato dovuto a qualche cortocircuito.

Il video del rogo