Dramma a San Felice a Cancello, padre di famiglia muore schiacciato da muletto: addio ad Agostino Papa Cronaca 25 Giugno 2021 21:38

Tragedia a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Un padre di famiglia e noto imprenditore è morto in un terribile incidente sul lavoro. Si chiamava Agostino Papa, 50 anni, ed era il titolare di una nota impresa edile.

Agostino Papa muore nella sua impresa edile

Originario della frazione Cave, abitava con la moglie e i tre figli a Montedecore. La vittima stava effettuando alcuni spostamenti di materiale con un muletto, quando il mezzo si è ribaltato schiacciandolo. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi dei dipendenti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto purtroppo per l’uomo non c’era più nulla da fare, gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Agostino Papa lascia la moglie Patrizia e tre figli, due femmine e un maschio. La notizia della morte dell’imprenditore si è diffusa velocemente nei gruppi social legati al territorio, lasciando attonite le tante persone che lo conoscevano. A rendere ancora più drammatica la vicenda è il fatto che lo zio della vittima fosse morto anni fa nella stessa maniera. Zio e nipote uniti da un tragico destino. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso.