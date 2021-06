0 Facebook Spaventoso incendio ai Colli Aminei, appartamento avvolto dalle fiamme: palazzina evacuata News 11 Giugno 2021 19:41 Di redazione 1'

Paura ai Colli Aminei questo venerdì pomeriggio. Intorno alle 17 è divampato un grosso incendio all’interno di un appartamento in lungo Salita Scudillo. Le fiamme sono arrivate fino al balcone e una colonna di fumo nero ha avvolto l’intero palazzo. Solo una donna è stata soccorsa per una frattura al polso, provocata mentre fuggiva e un bambino ricoverato per una lieve intossicazione.

Incendio ai Colli Aminei

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto allo spegnimento del rogo, il palazzo è stato evacuato per ragioni di sicurezza. Non sono ancora chiare le cause dell’incendio, non si sa se le fiamme abbiano toccato anche altri appartamenti.

Le immagini del rogo hanno iniziato a girare nei gruppi social legati al territorio. La grosso colonna di fumo nero era visibile a chilometri di distanza. E’ questo il secondo incendio che è avvenuto a Napoli in questo venerdì. Questa mattino in un altro rogo era divampato all’interno di una casa a San Martino, in cui è deceduta una donna di 94 anni. Il suo corpo è stato trovato carbonizzato all’interno dell’appartamento, purtroppo non c’era più nulla da fare.