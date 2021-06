0 Facebook Dramma ad Alvignano, Luigi Squeglia trovato morto dai familiari Cronaca 25 Giugno 2021 17:05 Di redazione 1'

Dolore ad Alvignano, comune in provincia di Caserta. Un giovane di 34 anni è deceduto improvvisamente a casa sua. Si chiamava Luigi Squeglia e a trovarlo morto sono stati i familiari.

Alvignano piange Luigi Squeglia

Il ragazzo sarebbe deceduto nel sonno, un malore improvviso che non gli avrebbe lasciato scampo. La famiglia ha dato l’allarme quando si è iniziata a preoccupare che non aveva più notizie del trentaquattrenne, Luigi non rispondeva né al telefono né al citofono. Così alcuni parenti sono entrati in casa e hanno fatto la tragica scoperta.

Inutile l’arrivo dei soccorsi, gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. La notizia della morte di Luigi Squeglia è iniziata a circolare velocemente sui social, lasciando attonite le tante persone che lo conoscevano. In molti ricordano il ragazzo come un giovane allegro e molto educato.