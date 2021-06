0 Facebook Escursione bollente, cedono alla passione ma la telecamera li becca e la foto fa il giro del web Cronaca 25 Giugno 2021 17:08 Di redazione 2'

Sono riusciti ad arrivare fin sopra la cima della montagna, a 2000 metri di altitudine e hanno pensato bene di festeggiare lasciandosi andare alla passione. Così una coppia di escursionisti è stata immortalata nel pieno di un rapporto intimo, avvenuto sul cocuzzolo di una montagna austriaca.

I due non pensavano di essere scoperti, trovandosi in un luogo isolato e soprattutto difficile da raggiungere. Tutta l’area però è controllata da sistema di videosorveglianza e sono presenti telecamere metereologiche, che hanno ripreso interamente l’amplesso, che è poi finito sul web.

Le webcam del Parco Nazionale dei Nock Mountain, scattano e pubblicano in automatico foto da diversi punti di vista ogni 20 minuti. Della coppia di amanti infatti si vedono diversi frame: mentre salgono il dorso della montagna, si godono il panorama e poi mentre sono intenti a consumare la passione, fino all’ultima scena nella quale si rivestono e scendono a valle.

Fortunatamente per gli escursionisti le immagini non sono così nitide da lasciar vedere i volti e quindi la loro privacy non è stata intaccata. Sicuramente però in futuro faranno maggior attenzione nello scegliere i luoghi in cui consumare i loro rapporti intimi.