Cosa è successo a Temptation Island, Filippo Bisciglia sbotta: "Non voglio vedere nemmeno la tua faccia" Spettacolo 31 Luglio 2020

E’ difficile che Filippo Bisciglia perda la pazienza e invece è quanto successo durante l’ultima puntata di Temptation Island. E’ la prima volta, infatti, che il conduttore, noto per essere sempre democratico, è intervenuto durante un falò.

Filippo si arrabbia nell’ultima puntata di Temptation Island

Durante il confronto tra Andrea e Anna si è palesato quello che già tutti sapevano. Lui è troppo innamorato per lasciarla, nonostante le sue uscite di testa. Lei rivolgendosi al suo compagno, per spiegargli cosa aveva fatto ha detto: “Vuoi che ti spieghi subito la mia finta storia d’amore con Carlo? L’Ho fatto perché volevo che stessi male, spero che tu sia stato male. Voglio farti capire che se ti lascio, dopo soffri per me“.

Cosa ha detto Filippo ad Anna durante l’ultima puntata di Temptation Island

Andrea, nonostante sapesse che quella di Anna fosse solo una “strategia”, ha detto di essere stato molto male e di aver sofferto quando ha visto certe immagini. La ragazza, ascoltando queste parole, ha sorriso ed è in questo momento che Bisciglia non ci ha visto più ed è intervenuto: “Anna, solo una cosa: non posso vedere la tua faccia soddisfatta quando lui dice che ha sofferto“. Per intervenire lui, vuol dire che avrà davvero perso la pazienza. Applausi per Filippo da parte del pubblico che al termine della puntata si è scatenato nei commenti, complimentandosi con il conduttore.