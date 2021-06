0 Facebook Lutto a Giugliano, perde la vita una bimba di 11 anni: comunità distrutta dal dolore Muore bambina di 11 anni a Giugliano. La piccola non è sopravvissuta alla malattia. Tanti i messaggi d'affetto per lei e la sua famiglia Cronaca 23 Giugno 2021 15:08 Di redazione 1'

la triste notizia è stata pubblicata questa mattina e da allora ha fatto il giro dei social. Una ragazzina di 11 anni ha perso la vita a Giugliano, località dell’area Nord in provincia di Napoli.

L’intera comunità è stata spezzata dal dolore e si è stretta intorno alla famiglia della giovane vittima. Quest’ultima, come riportato da Teleclub, è molto conosciuta in città. La bambina non è sopravvissuta ad una grave malattia.

Muore bambina di 11 anni a Giugliano

Dopo aver combattuto come una piccola guerriera e aver subito cure e trattamenti anche fuori città, oggi il tragico epilogo. L’11enne non c e l’ha fatta ed è deceduta. Tanti i messaggi d’affetto per lei.