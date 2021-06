0 Facebook Giovane cade dal balcone e perde la vita, lutto in provincia di Napoli: “È la seconda volta in poche settimane” Il dolore di un'intera comunità. Ancora incerte dinamica e movente della vicenda. Potrebbe essere stato un suicidio Cronaca 23 Giugno 2021 13:44 Di redazione 1'

La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri a Cava dè Tirreni, località in provincia di Salerno. Una ragazza è precipitata dal balcone di casa ed ha perso la vita dopo essere caduta in strada.

Un evento che ha sconvolto l’intera comunità cavese. Vi sono al momento indagini in corso. La dinamica dei fatti è poco chiara e per questo le forze dell’ordine sono al lavoro nello svolgere i dovuti accertamenti del caso.

Giovane precipita dal balcone a Cava

Come riportato da Il Fatto Vesuviano, non è stato escluso che potrebbe essersi trattato di suicidio. In questo caso si tratterebbe del secondo episodio nel giro di poche settimane. Il Sindaco Vincenzo Servalli ha espresso il proprio cordoglio, stringendosi al dolore della famiglia della vittima.