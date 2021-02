0 Facebook Federico Fashion Style in lacrime per la disavventura: “Così prendi il Covid” Spettacolo 1 Febbraio 2021 15:34 Di redazione 2'

Brutta disavventura per il parrucchiere dei Vip Federico Fashion Style, che ha reagito in maniera molto drammatica a un episodio non proprio tragico.

La star di Real Time ha perso il treno che lo avrebbe condotto a casa a Roma, dopo la puntata di ieri 31 gennaio 2021 di Live-Non è la d’Urso. L’influencer ha denunciato il fatto raccontandolo sulle sue Instagram stories. Ha mostrato con delle clip la fila lunghissima di controlli anti-Covid a cui si sarebbe sottoposto sottolineando che in questo modo gli avrebbero fatto perdere il treno ma anche l’assembramento che si era creato per salire sul mezzo.

Federico ha filmato la sua disavventura e poi è scoppiato in lacrime per la rabbia e la disperazione. “Ma vi sembra normale fare una fila di questo genere? Tutti in fila e si perde il treno, quindi io ho perso il treno. Ma voglio capire una cosa: in questa maniera non si prende il Covid? Tutti appicciati l’uno all’altro, fanno perdere il treno alla gente, perché devi arrivare qui almeno 40 minuti prima. Si perde il treno perché loro ti fanno perdere il treno. Il Covid così non si prende secondo loro.”

Il parrucchiere ha perso il treno e raccontato la sua disavventura. Il suo sfogo – ha specificato – non era contro i controlli anti-Covid o l’autocertificazione in sé, ma sul trattamento ricevuto che gli ha fatto perdere il treno pur essendo del tutto in orario.