Paura in piazza Sannazaro, donna incosciente in strada: soccorsa da passanti e ambulanza privata News 22 Giugno 2021 16:35

Momenti di paura questo martedì pomeriggio in piazza Sannazaro a Napoli quando una donna in stato di semi-incoscienza è stata soccorsa da alcuni passanti. La signora, una senza fissa dimora nota ai residenti della zona, in un primo momento sembrava dormisse. Quando alcune persone si sono avvicinate, hanno notato che non rispondeva così hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Donna priva di sensi in piazza Sannazaro

Fortunatamente sono riusciti a fermare un’ambulanza privata che transitava nella zona. I due operatori sono immediatamente intervenuti per soccorrere la donna, dopo aver verificato che c’era polso, hanno provveduto, con l’aiuto di alcune persone che si sono fermate per aiutare, a bagnarle polsi, testa e caviglie. Nonostante i vari tentativi, la donna non ha ripreso coscienza. “E’ morta?“, hanno chiesto alcuni passanti che si sono avvicinati per vedere cosa stesse accadendo.

Gli operatori, dopo aver ricevuto l’autorizzazione da un’altra ambulanza, hanno predisposto il trasporto all’ospedale San Paolo di Napoli. In seguito sembrerebbe che abbiano dovuto praticare anche un massaggio cardiaco alla donna. Attualmente non si conoscono le condizioni della signora.

Le immagini dei soccorsi