Fabrizio Corona pazzo di Sophie Codegoni. Sarebbe lei la nuova fidanzata dell’ex re dei paparazzi. A dichiararlo è lui stesso durante il duro scontro avuto con la polizia nei giorni scorsi, in seguito a una presunta segnalazione dei vicini di casa di Corona per schiamazzi notturni.

Nel video, pubblicato dallo stesso staff di Corona con l’intenzione di documentare l’arrivo degli agenti in casa, c’è una ragazza bionda seduta ad un tavolo intenta a fumare una sigaretta. “E’ la mia convivente, la mia fidanzata”, si giustifica Fabrizio, che al momento di trova agli arresti domiciliari. A quanto pare si tratta di Sophie. Ad avvalorare la tesi è il fatto che negli ultimi tempi Codegoni frequenta alcuni amici in comune con l’ex agente fotografico: basti pensare alla (lussuosissima) fuga a Portofino di qualche settimana insieme a Taylor Mega, annoverata tra le ex di Fabrizio.

Al momento la 20enne non ha replicato alle indiscrezioni, ma siamo certi che il suo commento arriverà a breve, poiché è solita replicare a stretto giro ai rumors sul suo conto. Nelle ultime settimane, infatti, le sono stati attribuiti diversi flirt: dopo la fine della love story con Matteo Ranieri, conosciuto proprio a Uomini e Donne e con cui è durata appena qualche settimana, al nome della ragazza sono stati associati quelli di un “misterioso tabaccaio e quello del calciatore Niccolò Zaniolo. In entrambi i casi, sono arrivate immediate smentite. Non resta che aspettare di avere conferma o smentita della storia con Corona.