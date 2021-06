0 Facebook Investito e ucciso sulle strisce pedonali davanti ai cuginetti: Michele muore a 17 anni Cronaca 21 Giugno 2021 18:49 Di redazione 1'

Tragica domenica sul lungomare di Ciro’ Marina. Un ragazzo di 17 anni, Michele Famiglietti, e’ morto dopo essere stato investito sulle strisce pedonali mentre attraversava. E’ accaduto poco dopo la mezzanotte, quando nella zona del lungomare nord il ragazzo – che stava attraversando insieme a due suoi cugini piu’ giovani per andare a casa dalla zia – e’ stato centrato da una vettura guidata da un uomo di 26 anni del comune in provincia di Crotone.

Michele Famiglietti investito e ucciso a 17 anni

Il conducente si e’ subito fermato ed ha prestato soccorso avvisando il 118. I sanitari del Suem 118 hanno cercato di rianimarlo, ma il giovane e’ deceduto durante il trasporto verso l’ospedale di Crotone. Sulle cause dell’incidente stanno indagando i carabinieri della compagnia di Ciro’ Marina.

Per l’automobilista, che si era fermato a prestare soccorso, è scattata la denuncia per il reato di omicidio stradale. Sconvolta la comunità del piccolo comune nel Crotonese, così come i cugini che hanno assistito al terribile incidente. Tanti i messaggi di cordoglio sui social per Michele.