0 Facebook Violenta rissa sul lungomare di Napoli finisce nel sangue: accoltellati due minorenni un 18enne Cronaca 30 Maggio 2021 14:24 Di redazione 1'

Violenta rissa sul lungomare di Napoli finisce nel sangue. Ieri sera, un ragazzo di 18 anni, un di 15 e l’altro di 16 sono stati accoltellati dopo un diverbio.

Violenta rissa sul lungomare di Napoli finisce nel sangue: accoltellati due minorenni un 18enne

Come riporta Il Mattino, i tre ragazzi hanno avuto una discussione con un giovane in compagnia di una ragazza. Dopo aver discusso animatamente il ragazzo avrebbe estratto un coltello ferendo gli altri tre.

Il 15enne, ferito allo sterno, è stato sottoposto a intervento chirurgico, anche se non è in pericolo di vita. Il 16enne è stato colpito alla coscia destra, all’avambraccio destro, allo sterno e alla schiena ed è stato trasportato al Pellegrini, dove è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. Infine il 18enne ha riportato ferite lievi al gluteo superiore sinistro e portato al Cto è stato giudicato guaribile in 10 giorni e dimesso. La polizia sta indagando su quanto avvenuto.