0 Facebook Il dramma di Carolina: “Reduce dalla prima chemio, tra dolori e cortisone” Spettacolo 21 Giugno 2021 12:56 Di redazione 2'

Primo cliclo di chemioterapia per Carolina Marconi, l’ex gieffina, 43 anni, che due settimane fa ha annunciato di aver scoperto un tumore al seno. “Oggi sono passati 4 giorni dal primo mio ciclo di chemio terapia rossa“, scrive ai follower, condividendo il suo stato d’animo via social.

Carolina, ex concorrente del Grande Fratello, oggi è proprietaria di un negozio di abbigliamento a Roma, confida di soffrire gli effetti collaterali della terapia. “Sono solo un po’ stanchina – dice – ho condotto una vita tranquilla, ho fatto i miei giretti, ho lavorato e questo mi ha aiutato a distrarmi. La puntura fa venire un po’ di sonnolenza, dolori muscolari, alle ossa ed alle articolazioni, oltre ad alcune scossette”. “E’ una puntura bella tosta – aggiunge – E, per la paura, prendo sempre la Tachipirina mezz’ora prima per cercare di prevenire i dolori”.

Carolina racconta di affrontare queste giornate con energia. “Ora sto bene sto facendo un po’ di ginnastica leggera senza esagerare, bevo due litri d’acqua al giorno seguo l’alimentazione ferrea cercando di non sgarrare, sono già scesa due chili. Non credevo con tutto il cortisone che ti gonfia ma invece volere è potere! Comunque ragazzi sto bene e sono sempre con il sorriso perché ho capito soprattutto in questo momento che la vita è ancor di più meravigliosa”.

La showgirl venezuelana, naturalizzata italiana, nota per aver partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello, reality show di Canale 5, diventò famosa in quegli anni per la sua relazione con il dj Tommy Vee. Poi l’amore con il compagno Alessandro Tulli, ex calciatore.