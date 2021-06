0 Facebook Tragedia in spiaggia in provincia di Napoli: uomo muore per un malore Cronaca 19 Giugno 2021 10:58 Di redazione 1'

Tragedia in spiaggia questa mattina in provincia di Napoli. Un uomo mentre stava facendo il bagno, come riportato da Torre7, nelle acque antistanti le “Sette scogliere”, in località Rovigliano a Torre Annunziata, ha avuto un malore improvviso.

L’uomo, 76 anni di Santa Maria La Carità, si è sentito male mentre faceva il bagno. Alcuni bagnanti si sono accorti mentre galleggiava sull’acqua a faccia in giù. Subito soccorso è stato portato a riva, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Probabilmente è stato colto da malore. Sul posto un’ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri.