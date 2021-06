0 Facebook Bambina muore a 2 anni, ha ingoiato la pila del telecomando: “Troppe lesioni interne” News 18 Giugno 2021 10:05 Di redazione 2'

È morta dopo aver ingoiato la pila a bottone di un telecomando della tv. La piccola era arrivata in ospedale con pressione bassa. Anna Piggot, pediatra del Royal Stoke, ha raccontato che Harper ha poi cominciato a vomitare sangue. Le sono state somministrate nove unità di sangue, prima di essere ricoverata per un intervento chirurgico, durante il quale si è verificato il decesso. È stata la dottoressa per prima a ipotizzare che la causa di quella condizione fosse una batteria che nel frattempo è stata espulsa dal suo corpo, anche se aveva rilasciato dell’acido che le ha causato lesioni interne tra cui ulcere all’esofago.

È questo che ha ricostruito da un tribunale inglese che ha indagato sul decesso della piccola Harper-Lee Farnthorpe, verificatisi al Royal Stoke University Hospital di Stoke-on-Trent, nello Staffordshire, lo scorso maggio, dove i medici hanno fatto di tutto per salvarle la vita ma invano. Secondo i giudici si sarebbe trattato di un incidente domestico.

La vicenda drammatica è stata confermata anche dalla mamma della bambina, Stacey Niklin, qualche giorno dopo la tragedia, quando ha trovato nel telecomando una pila mancante. Lo Staffordshire Safeguarding Children Board, che si occupa di benessere dei minori, ha lanciato un appello dopo aver ascoltato il caso di Harper: “Le batterie a bottone alimentano oggetti di uso quotidiano come portachiavi per auto, telecomandi e giocattoli. Ma lo sapete che se vengono ingeriti possono ferire gravemente, o addirittura uccidere un bambino? Se pensate che vostro figlio abbia ingoiato una batteria, portatelo direttamente al pronto soccorso più vicino. I sintomi potrebbero non essere evidenti. Il piccolo potrebbe tossire, vomitare o sbavare o indicare la gola o la pancia. Fidatevi del vostro istinto e agite in fretta anche se non ci sono sintomi”.