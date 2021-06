0 Facebook Simona Ventura ‘spacca’ i suoi fan, la polemica dopo la foto pubblicata su Instagram Spettacolo 18 Giugno 2021 10:27 Di redazione 1'

Una foto ha scatenato le polemiche sui social. Protagonista Simona Ventura ‘senza veli’ e acqua e sapone. Un’immagine della conduttrice appena sveglia e pubblicata sul suo profilo Instagram che ha scatenato i commenti dei fan.

Tanti hanno criticato l’ex di Stefano Bettarini: “Ma cosa hai combinato?!”, “Tu sei trasformata!”- Ma in molti l’hanno difesa, elogiando il gesto di aver pubblicato una foto vera: “Non vi è dubbio che sia una brutta foto ma la bellezza del “gesto” la rende bella in tutti i modi in cui si possa essere belli. Ammiro la tua intelligenza e il coraggio di sdoganare quel pudore che in molti nascondono con i filtri”.

Il post della Ventura su Instagram –

“Buondì a tutti voi… oggi ci provo…appena sveglia, sempre con il sorriso“.