Vaccino, Massimo muore 10 giorni la prima dose di Pfizer

Massimo Bonfigli di Mogliano, funzionario dell’Ufficio viabilità di Macerata, è scomparso a 58 anni. Il geometra aveva ricevuto 10 giorni prima la dose di Pfizer, era andato a lavoro e poi il malessere improvviso.

I sintomi: febbre per alcuni giorni, poi il malessere al fegato e quindi il ricovero in due diversi ospedali prima a Macerata e poi a Torrette. Alla fine il tragico epilogo per un problema al fegato che ne ha causato il decesso.

Ora l’autorità giudiziaria indaga per scoprire se ci siano correlazioni con la vaccinazione, se la patologia fosse preesistente e se il prodotto abbia potuto scatenarla. Grande il dolore di amici e parenti, era una persona molto amata nella comunità.