Furto a Napoli, ladri in azione durante la partita dell’Italia: fuochi d’artificio per coprire i rumori

Cronaca 17 Giugno 2021

Sembravano festeggiamenti dopo la vittoria dell’Italia ma in realtà i fuochi d’artificio servivano per nascondere la fuga di ladri professionisti, entrati in azione a Napoli durante la partita dell’Italaia contro la Turchia.

Il furto è avvenuto l’11 giugno, all’ inizio del secondo tempo, poco dopo le 22, quando l’ Italia è passata in vantaggio. A quel punto la zona di Santa Lucia è stata inondata di fracasso e rumori di esplosioni. Per il vicinato erano fuochi d’artificio per festeggiare la vittoria ma in realtà erano stati architettati per coprire i rumori del furto e della fuga di una banda di ladri.

I ladri si sono introdotti in un condominio di Via Michelangelo da Caravaggio e hanno disinnescato l’ allarme antifurto di un appartamento e portato via oggetti preziosi. L’azione è durata pochi minuti, ma le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto.

Dai filmati si vedono alcune persone entrare e poi allontanatisi a bordo di un’ auto. Le immagini sono al vaglio della Polizia, che sta indagando su quanto accaduto e cercando di risalire ai responsabili del furto.