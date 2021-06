0 Facebook Gigantesca voragine inghiottisce auto con due persone dentro, tragedia sfiorata a Santa Maria Capua Vetere Cronaca 17 Giugno 2021 16:25 Di redazione 1'

Paura a Santa Maria Capua Vetere questo giovedì pomeriggio. Poco dopo le 15 una grossa voragine si è aperta in via Roma inghiottendo letteralmente un’automobile a bordo della quale c’erano due persone.

Voragine a Santa Maria Capua Vetere

La comunicazione è comparsa sulla pagina Movimento 5 Stelle Santa Maria Capua Vetere. Le persone sono state immediatamente soccorse e trasportate all’ospedale di Caserta. Per fortuna non sono in pericolo di vita. Il furgone trasportava materiale edile.

Dopo che è scattato l’allarme, sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. I caschi rossi hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e probabilmente saranno eseguito degli esami geologici.