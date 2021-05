0 Facebook Dieci famiglie evacuate, 50 gli sfollati: il dramma dopo la voragine nel quartiere Sanità Cronaca 16 Maggio 2021 14:36 Di redazione 1'

Ieri, a causa del violento temporale abbattutosi su Napoli nella notte di venerdì, è crollato il manto stradale in una zona del quartiere Sanità. Questo ha causato una voragine enorme che ha costretto le autorità ad evacuare 10 famiglie.

Come riportato da Fanpage, sono circa 50 le persone sfollate e al momento ospitate presso un convento di suore. I fatti sono accaduti tra vicoletto San Marco e via Giambattista Alfano, tra il Rione Sanità e il Moiariello di Capodimonte.

Tante le cavità di tufo site nel sottosuolo in quell’area. La voragine è di circa 50 metri e oltre 300 metri quadrati. Indagini in corso dopo l’intervento dei Vigili del fuoco. Si sospetta che il crollo possa essere stato causato da alcuni lavori di scavo fatti per un garage.