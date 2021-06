0 Facebook Primo ciclo di chemio per Carolina Marconi: “Ero spaventata, ho pianto tanto” Spettacolo 17 Giugno 2021 16:32 Di redazione 2'

Carolina Marconi si è sottoposta al primo ciclo di chemioterapia per combattere il tumore al seno diagnosticatole qualche settimana fa. La ex concorrente del GF 4, oggi proprietaria di un negozio di abbigliamento a Roma, ha condiviso sui social il racconto dell’inizio della sua battaglia contro la malattia.

“4° step. Eccomi qui appena finito il mio primo ciclo di chemio, non vi nego che me la stavo facendo addosso”, ha esordito la 43enne venezuelana a corredo di due foto che la mostrano in ospedale durante la terapia: “Ero spaventata non sapevo che effetto mi potesse fare questo liquido che piano piano scorreva nelle mie vene, meno male che avevo la mascherina ed ho fatto un piccolo piantino così nessuno l’ha notato”.

Marconi ha proseguito parlando della paura e poi dei pensieri positivi. “Poi la paura è finita mi sono distratta, ho pensato a tutte le cose belle che dovrò fare una volta terminato tutto, al mio grande sogno di diventare mamma, i miei progetti da realizzare. Devi pensare e sognare solo cose belle. Ho trovato infermieri troppi simpatici, Salvatore e Nando, hanno messo un po’ di musica e subito a mio agio, abbiamo parlato, riso, scherzato e in quelle ore ho letto anche i tanti messaggi di supporto che mi avete inviato”, ha aggiunto ancora.

“Il tempo è volato e senza che me ne accorgessi ho finito il mio primo ciclo di chemio”, ha poi concluso Carolina.