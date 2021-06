0 Facebook Dramma sul litorale Domitio, Giuseppe muore a 46 anni: era in auto con la nipotina e la sorella News 17 Giugno 2021 15:56 Di redazione 1'

Terribile incidente nel pomeriggio di mercoledì sul litorale Domitio. Due automobili si sono scontrate, provocando una carambola in cui sono rimasti coinvolti più veicoli. Un uomo di 46 anni ha perso la vita nello schianto.

Giuseppe Battista perde la vita in un incidente

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, ma per la vittima purtroppo non c’era più nulla da fare. La notizia è stata riportata da Edizione Caserta, l’uomo si chiamava Giuseppe Battista e stava rientrando a casa con la sua famiglia, che era andata a prenderlo in una casa di cura della zona. Era la sua prima uscita post Covid e purtroppo è finita tragicamente.

In auto con lui, che viaggiava come passeggero, c’era la nipotina di 5 anni, rimasta ferita e la sorella. Intervenute anche le forze dell’ordine che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità.