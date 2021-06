0 Facebook Napoli, rubano ambulanza del 118 per portare un parente in ospedale Cronaca 17 Giugno 2021 16:09 Di redazione 2'

Follia a San Giovanni a Teduccio, familiari di un paziente rubano ambulanza del 118 dall’autoparco di Via Marina, per portare il parente in ospedale. A raccontare la vicenda è stata l’associazione ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’, che sulla sua pagina Facebook ha spiegato:

“A quanto emerge dalle prime indiscrezioni alcune persone sarebbero entrati all’interno dell’autoparco 118 della Croce Rossa Italiana sito a San Giovanni a Teduccio al fine di sollecitare una richiesta di intervento a via Marina per crisi epilettica (codice rosso), alla risposta del capoturno che li non c’era personale sanitario bensì solo mezzi……gli energumeni hanno letteralmente rubato una ambulanza attuando un soccorso “fai da te”.

I ladri di ambulanza una volta giunti sul luogo del malore (ad una velocità folle) hanno scoperto che c’erano già ben 2 ambulanze sul posto ,inviate dalla centrale operativa, a soccorrere il paziente in crisi epilettica! Compresa l’inutilità nonché la pericolosità del gesto, i criminali abbandonano L’ambulanza nei pressi di via Marina!

A quanto pare sono stati identificati dalle forze dell’ordine e denunciati!

“C’è sempre un fondo più profondo da toccare ,ed oggi lo abbiamo fatto, siamo stanchi, siamo esausti, siamo impauriti! c’è ancora un forte ritardo nella installazione delle telecamere che potrebbero prevenire questi eventi! Chiediamo tutela al governo centrale e alla regione. Il responsabile del raid presso l’autoparco della Croce Rossa Italiana è stato ARRESTATO!”

Le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno identificato e denunciato i responsabili

