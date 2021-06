0 Facebook Euro 2020, Panini dedica a Lorenzo Insigne la prima figurina “instant card” Calcio Napoli 16 Giugno 2021 12:12 Di redazione 2'

E’ Lorenzo Insigne il primo calciatore protagonista della “Panini Instant” dedicata a UEFA Euro 2020. Il capitano del Napoli riceve la sua figurina stampata on-demand, dopo la vittoria della Nazionale sulla Turchia per 3-0.

L’iniziativa della Panini infatti consiste nell’omaggiare attraverso una serie di “Instant Card” alcuni giocatori che si sono distinti o momenti salienti degli Europei di Calci. Le figurine saranno disponibili solo per 7 giorni dalla data di pubblicazione.

La figurina di Insigne – insieme a quelle dedicate alla doppietta di Lukaku, allo spirito di fratellanza dimostrato dai giocatori finlandesi durante il momento difficile vissuto dalla Danimarca per il malore di Eriksen e al ‘rookie’ da record dell’Inghilterra Jude Bellingham – può essere acquistata da oggi sul sito Panini.

L’ instant card per Lorenzo Insigne, ritrae il momento in cui il calciatore ha esultato, inseguito dai compagni, e riporta sul retro la descrizione dell’highlight rappresentato nell’immagine, da cui emerge che il 3-0 del match inaugurale rappresenta la prima volta che l’Italia realizza tre reti in una partita agli Europei.