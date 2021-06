0 Facebook “Togliti e fammi passare”, uomo prende a calci e pugni un’ambulanza con paziente a bordo Cronaca 15 Giugno 2021 07:59 Di redazione 2'

Ancora un’aggressione nei confronti del personale sanitario a Napoli. Questa volta è accaduto nel quartiere Pianura, dove un uomo ha iniziato a sferrare calci e pugni a un’ambulanza del 118 con un paziente a bordo.

La furia dell’uomo è stata innescata da motivi di viabilità. Si tratta della 30esima aggressione da inizio anno. A dare la notizia è stata l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che in un post su Facebook, scrive: “È successo pochi minuti fa alla postazione 118 di tipo INDIA di Pietravalle. Il motivo? Ritardo nei soccorsi? Ospedale di destinazione non gradito? Assolutamente no! A quanto pare alla base di tale evento ci sono motivi di viabilità stradale, il tipico ‘passi tu o passo io’.

Lo scenario di questa triste vicenda è il quartiere di Pianura nella periferia occidentale di Napoli in via Luigi Santamaria. L’ambulanza diretta in ospedale, codice Giallo, si è incrociata in una strada stretta con un altra vettura. Il conducente di quest’ultima pretendeva la precedenza sul mezzo di soccorso in quanto “aveva fretta”.

Subito gli animi si sono scaldati e l’energumeno si è avvicinato con fare minaccioso all’ambulanza inveendo dapprima verbalmente e successivamente sferrando pugni e calci al mezzo di soccorso, il tutto CON PAZIENTE A BORDO!”.

L’equipaggio ha evitato il peggio chiudendo le sicure barricandosi all’interno, salvaguardando soprattutto l’incolumità del povero paziente inconsapevole di tutto quello che stava succedendo. Purtroppo la paura e i danni alla carrozzeria sono stati ingenti. In questi minuti l’equipaggio sta verificando le condizioni del mezzo per renderlo al più presto ‘operativo’ di nuovo!”