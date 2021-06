0 Facebook Tragedia a San Nicola la Strada, mamma e figlia investite da minicar: Rossana non ce l’ha fatta Cronaca 15 Giugno 2021 09:58 Di redazione 2'

Un drammatico incidente a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta, ha sconvolto la comunità. Rosanna Mastroianni è deceduta dopo essere stata travolta da una minicar, mentre era in compagnia di sua figlia. Fortunatamente la bimba è salva.

Stando a una prima ricostruzione, Rossana si trovava in piazza della Repubblica insieme alla sua piccola, quando intorno alle 18, mentre attraversava la strada è stata travolta da una macchina di piccola cilindrata con a bordo due giovani.

Immediato l’arrivo dei soccorsi, che hanno trasportato la donna all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Nonostante l’intervento dei medici Rossana non ce l’ha fatta ed è deceduta dopo poche ore. La bimba di 10 anni invece ha riportato lesioni meno gravi e non è in percolo di vita.

Gli agenti della Polizia Municipale hanno raccolto le prime testimonianze. Secondo quanto raccontato dai presenti la minicar mentre girava, sarebbe salita sul marciapiede trascinandosi sotto la donna e la figlia prima di fermare la sua corsa. Il proprietario del bar vicino al luogo dell’incidente e un altro passante hanno l’auto per estrarre la bambina e la donna.