0 Facebook Alemao ricoverato in gravi condizioni per Covid insieme alla moglie incinta News 14 Giugno 2021 22:41 Di Ferdinando 1'

L’ex centrocampista del Napoli del secondo scudetto Alemão, è stato contagiato dal Covid-19.Il brasiliano, è ricoverato attualmente in un ospedale brasiliano, precisamente a Belo Horizonte. Secondo alcune notizie provenienti dal Brasile, le sue condizioni di salute desta preoccupazione.

Sembrerebbe che anche la moglie, incinta di otto mesi, sia risultata positiva al Coronavirus.

Alemao sbarcò in Italia l’estate del 1988. Con la maglia del Napoli ha disputato quattro stagioni, portando a casa uno scudetto (formando con Maradona e Careca il terzetto straniero), una Coppa Uefa e una Supercoppa Italiana. Decisiva per la vittoria del titolo, la trasferta di Bergamo, dove venne colpito da una monetina. Episodio che portò alla vittoria a tavolino per gli azzurri. Con la nazionale verdeoro ha collezionato 36 presenze, portando a casa una Coppa America.