Dramma nel mondo della musica italiana, il rapper 41eenne Giuseppe Poliseno, in arte Toki, è stato trovato morto su un letto dell’abitazione del padre.

La Procura di Bari ha aperto un’indagine. L’artista è stato trovato con indosso solo indumenti intimi femminili e il pc della stanza era acceso su un sito porno. A chiamare i soccorsi è stato il papà del 41nne.

L’uomo, agli arresti domiciliari per questioni relative ai suoi rapporti con l’ex moglie, è stato trovato sul letto della sua stanza senza segni evidenti di lesioni. Una macchia di sangue sul pavimento fa tuttavia pensare alla presenza di una terza persona.

Il suo successo più noto, “I so d bar”, che conta 3,5 milioni di visualizzazioni, risale a una decina d’anni fa. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dal pm di turno Ignazio Abbadessa, che nelle prossime ore deciderà se disporre l’autopsia. Gli investigatori fino ad ora non hanno raccolto elementi che facciano pensare a una morte violenta, ma non si esclude appunto la presenza di una terza persona nell’appartamento prima dell’arrivo degli investigatori.

Per i rilievi sono intervenuti anche gli uomini della scientifica. Il medico legale, il professor Francesco Introna, ha già fatto una prima ispezione e il corpo si trova attualmente nell’istituto di medicina legale del Policlinico di Bari. L’eventuale autopsia dovrà chiarire se si sia trattato di un malore, se la morte sia stata causata da un’overdose o dalla mano di terzi.