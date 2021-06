0 Facebook Folla e niente distanziamento, locale chiuso a Posillipo: “Scusate, ho sbagliato ma perché solo a noi?” Cronaca 13 Giugno 2021 20:16 Di redazione 3'

Un numero maggiore di clienti e tavolate troppo numerose. Per questo motivo le forze dell’ordine hanno chiuso fino al prossimo mercoledì il ristorante ‘o Pazzo a Posillipo. Il proprietario Giovanni De Vivo ha scritto un post su Facebook. Il gestore del locale ha ammesso di aver sbagliato ma ha criticato il metodo di giudizio utilizzato dalle autorità per fare i dovuti controlli.

Il post su Facebook –

Messaggio importare per tutti i nostri amici pazzi e per tutte le persone che hanno prenotato il tavolo 👇🏻

Purtroppo fino a mercoledi sera saremo chiusi, ripartiremo da giovedì 😞 Ci impegneremo personalmente ad avvisare tutti i clienti per avvisarli e scusarci 🙏🏻 Purtroppo a seguito di un controllo ci hanno sanzionato per aver fatto dei tavoli da 8 -10-15 non divisi…

Eravamo in tanti sia all’interno che all’esterno del locale e non c’erano tutte le dovute distanze e diciamo che abbiamo drasticamente rallentato la mano…sono venute giustamente e ripeto GIUSTAMENTE le forze dell’ordine, professionalmente hanno fatto il loro dovere ossia chiuderci per 5 giorni …Beh per le regole che non abbiamo rispettato avrebbero potuto farci anche peggio ma fortunatamente sanno tutti che siamo persone per bene e soprattutto grandi lavoratori..

Vi confesso che purtroppo vedendo tutte le storie dei locali e dei ristoranti di Napoli sui social che documentavano folle di persone e ristoranti con tavoli da 20 e 30 persone ho pensato di fare il furbo ed allentare un poco la mano.. ma vi ripeto HO SBAGLIATO !!! però mettetevi nei miei panni, nei panni di un ragazzo che ha tanta voglia di lavorare e vedendo il contesto in cui oggi tutti i locali di Napoli si trovano ho allentato un poco la mano.

Ormai sui social vedo solo Locali super pieni di persone strade piene e ristoranti stracolmi di gente !! Io mi chiedo perché veniamo Attenzionati solo noi??

Perché una discoteca può fare 5000 persone ed un locale non può fare 140 persone che deve essere chiuso? Ripeto mi pento ed ammetto di aver sbagliato però perché non si effettuano controlli ad attività che fanno cose davvero ALLUCINANTI?? ora mi rivolgo a tutti gli avvocati i magistrati e tutti gli organi di legge.. Art 3 della costituzione 👇🏻👇🏻

LA LEGGE È UGUALE PER TUTTI !!! Forse questo articolo andrebbbe modificato con l’aggiunta di un “NON” e cambierebbe il senso dell’ interpretazione …Dunque lascio a voi le RIFLESSIONI!!!Vi ribadisco e vi ripeto, l’errore è stato commesso e quindi mi scuso con tutte le persone che giustamente hanno prenotato e purtroppo sì sono trovate la prenotazione annullata 🙏🏻Comunque ci vediamo GIOVEDÌ SERA 😍

Con affetto Giovanni De Vivo