0 Facebook Spari in strada. I fratellini uccisi mentre giocavano al parco, l’anziano era in bici: “Il raptus e poi l’inferno” Cronaca 13 Giugno 2021 15:24 Di redazione 2'

Sono stati colpiti dagli spari mentre giocavano davanti casa i due fratellini uccisi ad Ardea, vicino Roma. E’ quanto ricostruito finora dai carabinieri. L’altra vittima, un anziano di 84 anni, passava in quel momento in bici.

Stavano giocando a 30 metri da casa i due bambini di 10 e 5 anni uccisi a colpi di pistola ad Ardea in via degli Astri. L’anziano di 74 anni invece stava transitando in bicicletta. Prima pare che non ci sia stata nessuna lite ma ad aver scatenato la follia del killer sarebbe stato un raptus.

Erano due fratelli, a quanto si apprende, i due bambini uccisi questa mattina a colpi di arma da fuoco da un uomo che poi si e’ barricato in una casa. Ancora da chiarire se esistano o meno vincoli di parentela tra i bimbi e l’altro deceduto, un anziano.

E’ barricato da piu’ di tre ore l’uomo che stamattina avrebbe sparato aa Ardea a due fratellini e a un anziano che passava in bicicletta, uccidendoli. E’ al lavoro un negoziatore, ma l’uomo sembra non risponda. Sul posto l’Api (aliquota primo intervento) del Comando Provinciale di Roma. Ma il 34enne non risponde.