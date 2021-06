0 Facebook Brescia, ha un infarto mentre lo deruba: la vittima del furto gli salva la vita Cronaca 11 Giugno 2021 18:08 Di redazione 1'

Deruba un automobilista del portafoglio poi stramazza a terra per un infarto e viene salvato dalla vittima dello scippo. L’incredibile vicenda, fortunatamente conclusasi con un lieto fine, è accaduta a Brescia. La vittima del furto aveva appena parcheggiato in via Cefalonia, quando un uomo di 45 anni e di origine tunisine si è avvicinato per sgonfiare una gomma dell’automobile, con l’intento di mettere in atto un piano criminoso.

Quando il proprietario della vettura è tornato al parcheggio ha dovuto cambiare la ruota dell’auto per poter rimettersi in marcia. In quel preciso momento il 45enne è entrato in azione e, approfittando della distrazione dell’automobilista, gli ha sottratto borsello, portafoglio e cellullare dal sedile. Il bandito però è stato colto da un malore mentre fuggiva e si è accasciato al suolo.

Fortunatamente per il ladro, la vittima si è precipitata a soccorrerlo insieme ad alcuni passanti, tra i quali anche un infermiere. Rianimato grazie al defibrillatore semiautomatico della Polizia Locale di Brescia, il 45enne è stato portato in ospedale e sabato dovrà subire un intervento.