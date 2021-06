Qualche giorno fa erano uscite le foto di una giornata in barca trascorsa con Stefano De Martino e adesso Paola Di Benedetto ufficializza la rottura con Federico Rossi. Il gossip su una presunta relazione con il ballerino napoletano si era infiammato e le recenti news potrebbero confermare un ipotetico flirt.

Perché Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati

Paola Di Benedetto ha voluto comunicare ai suoi followers la rottura, spiegando che non c’è stato alcun tradimento o litigio, ma la decisione sarebbe stata condivisa così come la comunicazione ufficiale, che porta la firma anche di Federico. “Tanti di voi hanno notato in questo ultimo periodo del distacco tra me e Federico. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante. Semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine. Volevamo ringraziare di cuore tutte le persone che si sono affezionate e ci hanno sostenuto in questi anni e proprio a loro diciamo che continueremo a volerci tanto bene. Continueremo a sostenerci e rispettarci. Proprio come ci siamo sempre promessi. Vi abbracciamo. Paola e Fede”.

Una rottura pacifica che alimenterebbe l’indiscrezione su una possibile ‘amicizia speciale’ con il bel De Martino. In barca Stefano e Paola erano apparsi molto sorridenti e affiatati, difficile dire se sia già nato qualcosa di più. Entrambi sono ufficialmente single, dunque, se sono rose fioriranno.