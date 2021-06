0 Facebook Il lavoro da commerciante e l’ultimo viaggio prima dello schianto, chi era Luca: morto a 31 anni per un incidente Cronaca 11 Giugno 2021 13:59 Di redazione 1'

Era in viaggio con un suo collega, poi all’improvviso ha perso il controllo dell’automobile che ha sbandato finendo in una scarpata. L’impatto causato dal terribile incidente non gli ha dato scampo: così Luca Lattero, 31 anni, ha perso la vita.

Il 31enne era originario di Volla, località vesuviana in provincia di Napoli. Il dramma si è verificato ieri sull’autostrada Napoli – Milano, tra Capua e Caianiell0. A causa del sinistro l’intera viabilità ha subito gravi disagi provocando il blocco del traffico.

Luca era un noto commerciante. L’amico presente con lui nella vettura non è in pericolo di vita ma ha subito dei traumi agli arti inferiori. Ora è ricoverato presso l’ospedale di Caserta. Sul posto, oltre alla Polizia Stradale e ai soccorsi, sono giunti anche i Vigili del fuoco.