Doveva essere un momento di svago e felicità ed è finito in una vera e propria tragedia. La partenza era il 2 giugno e il rientro sarebbe dovuto essere il 7. Ma Filippo Tafuro non è mai tornato a casa dai genitori dopo la gita scolastica, è morto a 16 anni dopo una brutta caduta in bicicletta.

Filippo Tafuro muore a 16 anni in gita scolastica

E’ accaduto in Val Di Fassa, durante un’escursione con la classe. Il sedicenne, residente a Corsico, mentre andava in bici è caduto, battendo violentemente la testa. Immediato l’arrivo dei soccorsi, con un elicottero è stato portato in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi, ricoverato in Terapia Intensiva, è deceduto quattro giorno dopo l’incidente.

La bici dell’incidente è stata sequestrata dai carabinieri, bisognerà comprendere se il ragazzo al momento della caduta avesse il casco. Secondo una prima ricostruzione, pare che Filippo sia caduto solo e non abbia coinvolto altri compagni nell’incidente. Sconvolta la comunità di Corsico, cittadina d’origine della giovane vittima.