Dramma a Giugliano, Raffaele si sente male in farmacia e muore
10 Giugno 2021

Dramma a Giugliano. Raffaele 50enne della zona è morto nella Farmacia San Michele Alla Villa, a causa di un malore che gli è stato fatale.

Il 50enne si era recato in farmacia per effettuare alcune analisi quando, all’improvviso, ha accusato un malore e si è steso sul divano. I farmacisti che erano di turno hanno immediatamente provato a soccorrerlo, praticandogli un massaggio cardiaco.

Purtroppo però per l’uomo non c’è stato nulla da fare, neanche l’arrivo dell’ambulanza ha cambiato le sorti avverse di Raffaele. L’uomo era un paziente in cura all’ospedale Pascale di Napoli, a causa di alcune patologie. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri.