Donna cammina completamente nuda tra i passanti: “Non ha nulla addosso”

Cronaca 10 Giugno 2021

Una donna è stata avvistata mentre correva in strada senza vestiti ad Aversa, nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele. Protagonista della vicenda è Carmela, una donna della zona conosciuta dai residenti, che vive di stenti.

Così come riporta Casertace, il singolare episodio si è consumato sotto gli occhi attoniti di passanti e automobilisti, che hanno subito lanciato l’allarme alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri.

I militari dell’Arma della Compagnia di Aversa hanno fermato la donna e l’hanno affidata alle cure del 118. Per Carmela è scattato un TSO nel reparto di psichiatria dell’ospedale. Era in stato confusionale e non ha fornito spiegazioni precise circa le ragioni del suo gesto.